Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© leno2010 - stock.adobe.com

Wer weiterhin annimmt, jeder Erstsemestrige der Betriebswirtschaft mit Krankenschwestern in der WhatsApp-Gruppe könne sich in der Pflege eine goldene Nase verdienen, der wurde am Mittwoch (wieder) eines Besseren belehrt. Angeklagt wegen betrügerischer Krida, grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen beziehungsweise Untreue standen zwei Steirer aus der Pflegebranche vor Gericht. „Üblicherweise sehe ich hier andere Personen“, räumte auch der Vorsitzende ein.