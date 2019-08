Facebook

Das Bergdorf Alpbach war Bühne für die Präsentation eines „Meilensteins“ in der Gesundheitsversorgung, wie es die Protagonisten beschrieben. In den Rollen: die Ärztekammer und der Hauptverband der Sozialversicherungen, die sich darauf einigten, dass Kassenärzte andere Ärzte anstellen dürfen.

Die Kammer jubelt über den Beschluss: Man könne Ärzten flexiblere Arbeitsmodelle und Patienten eine bessere Versorgung mit geringeren Wartezeiten anbieten. Auch Bedenken der Sozialversicherung scheinen ausgeräumt: Stellen Ärzte andere Ärzte an, können sie ihr Angebot erweitern – mehr Leistungen durch Ärzte führen aber zu mehr Kosten. In die nun präsentierte Lösung sind daher Regeln eingeflossen, die das verhindern sollen: So muss die Anstellung eines Arztes z. B. durch tatsächlichen Bedarf begründet sein – Kammer und Kasse werden dies prüfen, bevor die Anstellung genehmigt wird.