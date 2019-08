Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Planai

Die Sonne drehte gestern wieder kräftig auf. In weiten Teilen der Steiermark kratzten die Temperaturen an der 30er-Marke – ein

Sommertag, wie er im Buche steht.



Aber die Erfahrung lehrt, dass nichts ewig währt – und so klopfte gestern auch schon der Winter mit einer Meldung an: Die Tageskarte für die Planai wird in der kommenden Saison erstmals mehr als 55 Euro kosten, um genau zu sein 55,50 Euro.



Zuletzt waren’s noch 53,50.



Es ist noch nicht so lange her, da galt ein Ticketpreis von 50 Euro noch als „magische Grenze“. Doch 2015 preschten die großen Skigebiete in Westösterreich vor – 2016 zogen dann auch die Obersteirer im Verbund mit „Ski amadé“ nach. Und jetzt sind es schon 5,50 Euro mehr.



Ein Wahnsinn? Nicht mehr leistbar? Ja, der Preis hat’s in sich. Allerdings auch das Paket, das dafür geliefert wird: von der Bahn (erst vor wenigen Tagen sind die Stützen für die neue Hauptbahn der Planai angeflogen gekommen) bis zur Beschneiung. Von der Pistenbreite bis zum Après-Ski ...



Alles, was das Herz begehrt. Wobei: In einer vielfältigen Tourismusdestination wie der Steiermark gibt es eben nicht nur das hochpreisige Segment – sondern jede Menge kleinerer, feiner Alternativen. Für jedermann, jede Frau und vor allem die ganze Familie!