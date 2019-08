Facebook

An den Nüsschen

Immer wieder sechzehn und acht. Der eine hat dank Intervallfasten sein Gewicht in den Griff gekriegt, die andere ihr Sodbrennen besiegt, der dritte schläft seither viel besser.



Derzeit scheint sechzehn und acht das Allheilmittel gegen Zivilisationswehwehchen jeder Art zu sein. Ich würde da ja auch gern mitmachen, aber ich kann einfach nicht sechzehn Stunden am Tag essen.



Sage ich immer, wenn mir schon wieder jemand vom Intervallfasten vorschwärmt, weil ich mich offenbar in einen jener Menschen verwandle, die ihre eigenen Witzchen so originell finden, dass sie nicht nur selber am meisten darüber lachen, sondern sie auch ständig aufs Neue anbringen müssen.

Abgesehen davon bin ich natürlich neidisch auf die Menschen, die mir erzählen, wie locker sie ihre gesamte Nahrungsaufnahme in ein Achtstundenintervall quetschen. Ich hab dazu einfach nicht die Selbstdisziplin.



Häschen aber auch eher nicht. Der gehört neuerdings zwar auch zu den Fastenbrüstern, beim spätnächtlichen Gruppenherumsitzen am Strand sieht man ihn derzeit aber schon sehr regelmäßig an den Nüsschen.

Möglicherweise ist er der einzige Mensch, der sechzehn und acht so versteht wie ich. Was eh voll lustig ist. Solange uns nur die Nüsschen nicht ausgehen. Sonst hört sich der Spaß ehrlich gesagt bald einmal auf.