Bewundert und angefeindet gleichermaßen: Greta Thunberg © (c) APA/AFP/POOL/KIRSTY WIGGLESWORTH

Man könnte fast meinen/ätzen, das Gewissen selbst sei da vor zwei Tagen in See gestochen: Greta Thunberg brach mit zwei Profiseglern, ihrem Vater und einem Filmemacher an Bord der Hochsee-Rennjacht "Malizia II" von Südengland nach New York auf. Im September wird sie dort an einem Klimagipfel teilnehmen. Eine unkomfortable, aber emissionsfreie Reise durch ein Meer, das (wie jedes andere auf dem Planeten) mit Plastikmüll verpestet ist. In Zeiten, in denen riesige, noch immer dieselbetriebene Kreuzfahrtschiffe boomen wie niemals zuvor, eine mit viel Symbolik aufgetakelte Überfahrt. Die Flugscham bleibt reines Schlagwort – tatsächlich ist der Bewusstseinswandel noch nicht gelandet.