© APA/HERBERT NEUBAUER

Ein Hund bringt vieles mit sich: Spaß, Spiel, Gemeinschaft – und viel Verantwortung: für den Hund und für andere. Auf grausame Weise zeigt sich das nun an einer Attacke in einem Tierheim in Straß: Ein American Stafford Shire stürzt sich auf zwei Mitarbeiterinnen, verletzt sie schwer. Der Besitzer habe nicht gesagt, dass sein Hund bissig sei, heißt es aus dem Tierheim.