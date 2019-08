Die Umfrage "Endlich zuhause" deckt auf, was für die Österreicher ihre Wohnung/ihr Haus am schönsten macht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rückzugsgebiet Couch - hoch im Kurs in Österweich © (c) Antonioguillem - stock.adobe.com

Eine aktuelle Umfrage von ImmobilienScout24 deckt auf, was für 76 Prozent der Österreicher der liebste Platz ist: Eine weiche Couch! Ob das nun überraschen muss?



Bemerkenswert(er) ist indes, was alles auf die Frage "Was trägt für Sie am meisten zu einem gelungenen Zuhause bei?" hinter das Sofa/die Wohnlandschaft gereiht wird: So schaffte es "ein Partner bzw. eine Partnerin" nur auf Platz drei – direkt nach einer "Einrichtung, die dem persönlichen Stil entspricht." Liegt das womöglich daran, dass man mit einem Esstisch üblicherweise nicht diskutieren muss?