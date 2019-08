Facebook

Guten Morgen!

Kann Musik zum Frieden beitragen? Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim glaubt das und gründete mit palästinensischen und israelischen Musikern das West-Eastern Divan Orchester. Das Gustav-Mahler-Jugendorchester, auch aus völkerverbindenden Motiven gegründet, fügt junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa zu einem beachtlichen Klangkörper zusammen. 2001 entschloss sich der steirische Cellist Meinhard Holler, auf Krieg und Hass in Ex-Jugoslawien mit einem Musik-Projekt zu reagieren. Junge Instrumentalisten aus verfeindeten Ländern sollten im elterlichen Gut Hornegg bei Preding in der Steiermark zehn Tage lang miteinander Kammermusik einstudieren und dann mit dem Programm durch ihre Heimatländer touren. Die Kammermusik-Akademie Colluvio war geboren.



Der Gründungsanlass liegt weit zurück, neue Konflikte sind entstanden, das Einzugsgebiet der Musiker weitete sich. Heute kann sich Holler die feinsten Bewerberinnen und Bewerber aus europäischen Musikhochschulen aussuchen. So spielten gestern elf 19- bis 25-jährige Musikerinnen und Musiker aus Serbien, Polen, aus der Ukraine, aus Kroatien, Russland, Malaysia, Großbritannien, Australien und Ungarn ihr raffiniertes Konzert im Warmbaderhof bei Villach. Nach einem Deutschland-Abstecher bringen sie ihr wunderbares Mendelssohn-, Schumann- und Weinberg-Programm nach Wien, Budapest, Lemberg und Belgrad. Balkan-Route einmal umgekehrt (www.colluvio.com).



Gastfreundschaft, darum geht es unter anderem beim Projekt Colluvio. Kollegin Petra Prascsaics beschreibt in ihrer Analyse des Massentourismus, was passiert, wenn sie überstrapaziert wird. Lang ist inzwischen die Liste der unfreundlichen Maßnahmen, die überlaufene Städte ergreifen, um der Menschenmassen Herr zu werden. Reisen verbindet Völker, hatte man in den Pionierjahren des Tourismus gedacht. Stimmt das noch?



Lassen Sie sich die Urlaubsreise nicht verderben, wünscht Ihnen