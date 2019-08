Facebook

Die erfahrene, multitalentierte Kärntner Kollegin Ilse Gerhardt hat mir neulich ein unfassbares Kompliment gemacht. Sie meinte, ich sei ein guter Satiriker. – Jessas na, bisher wähnte ich diese Bezeichnung Leuten wie Florian Scheuba, Thomas Maurer oder dem seligen Werner Schneyder vorbehalten.



Aber im Andenken an den ebenso verwichenen Bruno Kreisky („Sie ahnen nicht, wie viel Lob ich ertragen kann“) nahm ich es als Geschenk.

Und zum Anlass, mich mit dieser publizistischen Spielart ein wenig auseinanderzusetzen.



„Satiren sind der aussichtslose Versuch, die Wirklichkeit zu übertreffen“, hat ein kluger Mann gesagt, versuchen wir es dennoch.

Herbert Kickl ist als Kurzzeit-Innenminister (erinnert sich noch jemand an die anderen?) zurückgetreten worden. Seit Wochen vergeht aber kaum ein Tag, an dem er nicht durch die Medien geistert.



Er gefällt sich als Spaltpilz und findet Schwammerlfreunde im eigenen Lager. Und Leute auf der Gegenseite, die ihn zum Gottseibeiuns, Wuhbadl und Politdämon hochstilisieren. Dabei hat er bloß bewiesen, dass ihm für ein Ministeramt die politische und menschliche Eignung fehlt. Wie Hubert Patterer kürzlich schrieb.



Wenn die Gegenseite nachlässt, sorgt er selbst mit rabiaten Sprüchen für die Pflege seines dunklen Ruhmes.



Ex-Kanzler Kurz schwebt meist über den Dingen, ließ aber doch wissen, dass er mit Kickl nicht mehr könne. Nach der Wahl wird Pater Norbert als Exorzist wirken und Beelzebub Herbert als Ministergeist austreiben. Und schon kann Kurz wieder, mit einer „gereinigten“ FPÖ halt. Ich fürchte, das ist eine Realsatire, vor der meine Kunst versagt. Profis können Sie übrigens am 26. September auf Burg Taggenbrunn erleben. Beim ersten Satire-Festival „Satiricum“.