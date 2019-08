Facebook

Da vorne links

Letztens ist es wieder einmal passiert. Ich stand in der Stadt herum, wie es so meine Art ist, wenn mir gerade nicht einfällt, was ich alles noch erledigen muss, als ein, wie es sich gehört, kurzbehostes Touristenpaar an mich herantrat und nach dem Rathaus fragte. Wir stehen davor, sagte ich, und da freuten sich die beiden.