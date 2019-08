Facebook

Als ich von unserem Familienurlaub zurückkehrte, dachte ich mir beim Durchblättern der Zeitungen, die unsere freundlichen Nachbarn säuberlich geordnet gelagert hatten: In diesen 14 Tagen habe ich nichts Wesentliches versäumt. Politisches Hickhack, Unfälle, Vergehen und Verbrechen, sportliche Triumphe und Niederlagen. Business as usual, kaum etwas, das nachzulesen sich lohnt.



Meine Frau aber machte mich in einer Ausgabe vom 27. Juli auf die Notiz aufmerksam, dass eingefleischte Barbie-Hasser an diesem Termin den Barbie-im-Mixer-Tag begehen. Nun ist es so, dass Astrid die abartig dünne, langbeinige und -mähnige Puppe schon als Kind (Barbie Millicent Roberts und ihre Klone gibt es seit 1959!) nicht mochte. Für die leidenschaftliche Puppenmutti von Sissi, Nelli und der dunkelhäutigen Kerstin sowie dem Teddybären Christian passte die Blondine mit Körbchengröße C nicht in die Familie. So deponierte sie auch bald nach der Geburt unserer ersten Tochter in der Verwandtschaft die Bitte, keine Barbiepuppe zu schenken.