WWenn dir das Leben Zitronen gibt, verkauf Limonade!“ So oder so ähnlich könnten sich ÖVP-Strategen gedacht haben, als sie darüber brüteten, wie sie mit den neuen, von SPÖ, FPÖ und Jetzt beschlossenen Finanzierungsregeln umgehen sollten. Deren Inhalt – Verbot von Großspenden, niedrige Obergrenze insgesamt – zielte vor allem auf die ÖVP, die 2017 4,4 Millionen Euro an Spenden gesammelt hatte.