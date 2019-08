Trinkwasser, Bargeld – was soll denn noch alles in unsere Bundesverfassung kommen?

Nein, so wollen es Herr und Frau Österreicher nicht... © (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Die uns so liebe und teure Antiquität namens Bargeld auf Vorantreiben der ÖVP in die Bundesverfassung. Eine schöne Sache – obgleich die Österreicher Netsch lieber im Börserl/am Konto haben. Man sieht bereits Menschen in Banken stehen und zu den (dort eventuell noch vorhandenen) Bediensteten sagen: "Geben Sie mir 500 Euro in bar – aufs Haus! Dalli! Steht ja jetzt in der Verfassung. Ich habe ein Recht darauf!"