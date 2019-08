Facebook

An jener Stelle der Friesacher Bundesstraße (B 317) bei Mölbling, an der am Montag vier Menschen starben, brennen Kerzen © Wilfried Gebeneter

Guten Morgen!

Ist es die Hitze oder bloß eine zufällige Ballung von tragischen Unfällen mit Rädern, Motorrädern und Autos? Jeden Tag wieder stellt sich uns die schreckliche Frage, wie dem journalistisch beizukommen ist. Welche Bilder sind noch zumutbar, wo endet die Information, auch die Abschreckung und wo beginnt die Zumutung? Leserinnen und Leser weisen uns in diesen Tagen immer wieder auf die feine Linie hin, die das eine vom anderen trennt. Sie warnen uns in klaren Worten, wenn wir uns ihrer Ansicht nach einer Grenzüberschreitung schuldig gemacht haben.



„Wie gefährlich sind Fahrradanhänger“, fragten wir am Dienstag auf der Titelseite. Wie „gefährdet“ hätte es heißen müssen, wies uns eine Leserin hin. Andere fanden, die Frage sei überhaupt falsch gestellt, weil sie von der Gefährlichkeit der Autos ablenke. Eine Leserin warf uns vor, mit solchen Aufmachertiteln die Menschen zum nur vermeintlich sichereren Auto zurückzujagen.



Der erste Einwand lässt sich am leichtesten entkräften. Beide Worte ergeben Sinn: Gefährlich kann der Anhänger für die Kinder sein, wenn er nicht entsprechend ausgestattet und genützt wird. Gefährdet ist er im Straßenverkehr auch, die Bedeutung des Satzes ändert sich nur geringfügig.



Zur Gefährlichkeit der Autos für schwächere Verkehrsteilnehmer ist nicht viel zu sagen, sie versteht sich von selbst. Deshalb fragten wir eben aus der Sicht von Eltern, die solch einen Anhänger anschaffen wollen. Am schwersten ist der Einwand zu entkräften, solche Titelseiten wirkten abschreckend für Fahrradnutzer und behinderten damit die Entwicklung fahrradfreundlicherer Verkehrswege. Das wäre fatal und das Gegenteil dessen, was wir uns wünschen.



Was uns jedenfalls freut, ist die rege Anteilnahme unserer Leserinnen und Leser an unserer Arbeit, auch und gerade wenn sie sich in Kritik äußert. Sie sind ein wichtiges Korrektiv, das uns zu Sorgfalt verpflichtet. Danke!



Einen verlangsamten Augusttag wünscht Ihnen