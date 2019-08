Facebook

Guten Morgen!

Die häufigste Terminvormerkung der relevantesten Nachrichtenagentur Österreichs für diese Innenpolitik-Woche lautet lapidar: "Keine relevanten Terminvormerkungen." Das heißt ganz einfach, der Sommer ist angebrochen, jene Tage, an denen selbst vor Wahlen Ruhe einkehrt und sich das Interesse der meisten Menschen dem wirklichen Leben zuwendet.



Wer diese Zeit lesend zubringen möchte, für den lassen sich aus den Urlaubstagen des Morgenpostlers zwei sehr gegensätzliche, ja fast unvereinbare Extremempfehlungen destillieren. Das eine Buch schildert quasi das Leben im Auge des Orkans, an jenem Ort, an dem völlige Ruhe herrscht. Das andere beschreibt atemlos den Orkan selbst. Die Rede ist von Adalbert Stifters 800-Seiten-Erzählung „Der Nachsommer“ (1857) und von Nino Haratischwilis georgischem Familienepos „Das achte Leben (2014)“. Es füllt noch 400 Seiten mehr als Stifters schon epischer Bildungsroman.



Bildungsroman, wie das klingt! Und so liest es sich dann auch. Je länger sich die Schilderung von Nicht-Ereignissen hinzieht, von blühenden Rosen, edlen Schnitzwerken, holden Maiden und wachsender Zuneigung, desto dringender meldet sich die Frage: Warum ist dieses Buch so berühmt? Kann man es überhaupt noch lesen und wenn ja, warum sollte man?



Nur wer bis ans Ende ausharrt, versteht, worum es Stifter geht. Ganz am Schluss erst erzählt der greise, weise Freiherr von Risach, wie er sein Glück verspielte, wie ein Übermaß an Leidenschaft zerstörte, was ihm am Wichtigsten war: die Liebe zur viel zu jungen Mathilde und der Wunsch, dem Glück sofort Dauerhaftigkeit zu verleihen. All die Seiten vor diesem dramatischen, packenden Moment schildern die Konsequenzen, die der Greis aus seinem damaligen Scheitern zog – seinen Versuch, Maß und Ordnung in jedes kleine Detail seines Lebens zu bringen und diese gemessene Lebensart dem jungen Erzähler weiterzugeben. Was den Leser je nach Gemütszustand entweder bezaubert oder vertreibt, ist des Freiherrn Versuch, gefährliche Leidenschaften einzuhegen, alle Lebenskraft in die Schaffung einer künstlichen, kunstreichen Idealwelt zu lenken. Rundherum mag Veränderung toben, die Protagonisten des Buchs bauen ihre harmonische Welt aus den verbliebenen Resten größerer Epochen.



Nichts von all dem bei Haratischwili. Sie schildert, wie die beiden georgischen Schlächter Josef Stalin und sein Geheimdienstchef Lawrenti Beria das Leben zweier Familien nachhaltig und bis in die Gegenwart hinein ruinieren. Keine Spur von Harmonie, von Ordnung, von Maß. Haratischwilis Personen geraten in jenen Malstrom, den Stifter allenfalls ahnt. Dem Leser stockt der Atem, was bei 1200 Seiten auch zum Ersticken führen kann. Trotzdem lesen. Oder Rosen züchten mit dem Freiherrn von Risach, empfiehlt Ihr Vorkoster