Drei junge Oststeirer starben bei Unfall in Kaindorf bei Hartberg © APA

69 Menschen kamen im Vorjahr auf steirischen Straßen ums Leben – statistisch jeden fünften Tag einer.



Doch das Leben und der Tod richten sich nicht nach statistischen Vorgaben. Das wurde uns allen in den vergangenen Tagen drastisch vor Augen geführt. Am Donnerstag kam bei einem Frontalzusammenstoß im Murtal ein Ehepaar aus Niederösterreich, 68 und 61 Jahre alt, ums Leben – der Sohn (37) wurde lebensgefährlich verletzt ins Spital gebracht.



Und am Freitag brach die Welt für gleich drei Familien in der Oststeiermark zusammen: Ein Pkw ging nach einer Kollision in Flammen auf, drei junge Steirer, erst 17 und 18 Jahre alt, konnten – trotz verzweifelter Bemühungen, das Feuer einzudämmen – nicht gerettet werden. Die zwei Insassen des zweiten Autos, ein Paar, 69 und 68 Jahre alt, wurden schwer verletzt.



69 Verkehrstote in einem Jahr. Wie unpersönlich so eine Zahl klingt – und wie schnell man sie vergessen hat.



Fünf Verkehrstote innerhalb von rund 24 Stunden: Und plötzlich stehen hinter den Zahlen ganz konkrete Personen. Eltern, Söhne, Freunde, Kollegen, Kameraden. Die man nie vergessen wird.