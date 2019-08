Facebook

Manche Mitmenschen starren in den Kaffeesud, in Kristallkugeln oder legen Karten auf - und schon wissen sie, was die Zukunft bringt. Nicht bekannt ist, ob sich Sebastian Kurz ähnlicher Methoden bediente. Vielleicht warf er ja auch mit Gegenständen (Würfel, Hölzer, Kernobst) um sich. Auf jeden Fall scheint er, hellseherisch, schon den Wahlausgang samt allen Konsequenzen zu kennen. Dies beschert uns ein Novum in der jüngeren Politgeschichte. Dass ein Ex-Kanzler schon zwei Monate vor der Wahl mit dem früheren, gestrandeten Bündnispartner öffentlich wegen der Vergabe von Ministerposten feilscht und streitet, ist einzigartig. Ein Laientheater?