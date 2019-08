Facebook

Wenn der Igel regiert

Seit einer Woche habe ich die ersten beiden Feigen beim Reifwerden beobachtet. Weil sie so scheu auf dem untersten Zweig, ganz in Bodennähe vor sich hin gewachsen sind, hatte ich sie fast nicht gesehen, dann aber haben wir uns ein paar Tage lang unsere gemeinsame Zukunft ausgemalt, und gestern zur Jausenzeit war die Ernte angesetzt. Da waren sie dann aber weg, und so wie es aussieht, hat sie der Igel abgefressen.