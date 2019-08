Facebook

Werwolf oder Reißwolf? © Universal Pictures

Der Schluchtenhund, das Siebenschwein, die Rabenmaus – der poetische Feingeist Christian Morgenstern bereicherte die Tierwelt durch viele fabelhafte Wesen. Auch Lewis Carroll sind etliche Geschöpfe zu verdanken, darunter der famose Schnark. Ihnen allen würde man in der freien Natur gerne begegnen, nur nicht in der Nacht und schon gar nicht bei Vollmond. Da ist der Werwolf am Werk.



Apropos Wolf: Bisher diskret im Hintergrund blieb der Reißwolf. Das wird schon seine Gründe haben. Attraktiv sieht er nicht aus, recht kastenförmig halt, auch sein Ernährungsmodus ist sonderbar. Er frisst fast nur Papier, spuckt es aber sofort wieder aus. Stubenrein ist das nicht. Dass nun aber enormes Geheul um ihn herrscht, ist skandalös. Er sollte daher unter Artenschutz gestellt werden, einen neuen Tarnnamen erhalten. Wir plädieren für Schrondlpfarz. Das klingt gerissen, und er käme, gut getarnt, aus dem Schussfeld – oder etwa nicht?