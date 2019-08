Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einsatzkräfte konnten für das Opfer nichts mehr tun © FF St. Oswald/Eibiswald

Schnelle Motorräder in einer lang gezogenen Kurve, plötzlich ein Kracher und Tausende Splitter. Es sind Szenen, wie man sie nur aus Actionfilmen kennt. Mit dem Unterschied, dass sie in diesem Fall nicht Fiktion, sondern grausame Realität sind. Was als Mitschnitt einer Ausfahrt über die Soboth gedacht war, zeigt die letzten Sekunden eines jungen Steirers, bevor er brutal aus dem Leben gerissen wird.