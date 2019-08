Facebook

Eine 76-jährige Grazerin sitzt wegen einer Parkstrafe in Griechenland fest © Privat

Es ist noch nicht ewig lang her, da fuhr man noch in den Urlaub und scherte sich nicht sonderlich um Tempolimits, Falschparkzettel, Promilleobergrenzen oder Ähnliches. Es gab kaum länderübergreifende Abkommen. Und wer nicht gerade in

flagranti erwischt wurde, konnte davon ausgehen, dass er – einmal zurück im Lande – keine Post mehr aus dem Urlaubsdomizil bekam.



Die Zeiten haben sich geändert. So wie auch bei uns der Gesetzgeber immer genauer darauf schaut, dass Ver- und Gebote im Straßenverkehr eingehalten werden – und dafür auch mit Frontblitzern, Alko-Vortestern, Drogengeräten ... aufrüstet –, schauen auch andere Länder nicht mehr tatenlos zu.



Und kassieren bei Verkehrsdelikten mittlerweile kräftig ab. Ob es ganz allein darum geht, die Verkehrssicherheit entsprechend zu erhöhen – oder vielleicht auch noch darum, die Finanzen auf Kosten von Touristen etwas aufzubessern, wie manche munkeln, ist einerlei:



Wer nicht saftig draufzahlen oder so wie eine Grazerin wegen eines Parkvergehens sechs Wochen ohne Auto dastehen will, sollte sich besser genau informieren, was erlaubt ist und was nicht. Zur eigenen Sicherheit. Und wegen des Urlaubsbudgets ...