Was aus den miesen Internetverbindungen in ÖBB-Zügen zu lernen ist.

Acht Stunden im Zug, genau 35 Minuten lang funktioniert die W-Lan-Verbindung. Eher öd, wenn man was arbeiten muss und dafür das Internet bräuchte. Dann halt aus dem Fenster schauen. Was auffällt: Österreich ist echt sehr, sehr grün, sogar im Hochsommer. Auf den Wiesen stehen reichlich Kühe und erstaunlich viele Pferde herum. Sowie ein Reh. In den Hausgärten regieren die Hortensien. Und die Aufstell-Pools. Die wirklich Harten mähen ihren Rasen mittags, bei 33 Grad. Fast alle Flüsse sind klar, und in einem sieht man – vom Zugfenster aus! – Forellen stehen. Der Kukuruz steht schön stramm und sieht schon stibitzabel aus.