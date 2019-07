Facebook

RUSSIA-ELECTION-DEMO © (c) APA/AFP/MAXIM ZMEYEV (MAXIM ZMEYEV)

Rund 12,5 Millionen Menschen leben in Moskau. Gerade einmal 3500 von ihnen wollten am Wochenende für eine faire Wahl zum Stadtparlament demonstrieren. Der Staatsmacht ging das trotzdem zu weit. Sie setzte schwer bewaffnete Sonderpolizisten in Marsch, ließ die Protestierenden zusammenknüppeln und fast 1400 Menschen festnehmen. Selten war das Wort von den Kanonen, mit denen jemand auf Spatzen schießt, so zutreffend wie in diesem Fall einer zwar nicht genehmigten, aber völlig harmlosen Kundgebung.