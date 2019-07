Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Das Schöne am Beruf eines Journalisten ist die Begegnung mit vielen außergewöhnlichen Menschen. Von vielen nimmt man für sich selbst etwas mit und aggregiert so Wissen, Erfahrung und Erkenntnis. Dafür bekommt man auch noch etwas bezahlt. Gestern nachmittag im Newsroom: das erste Zusammentreffen des Morgenpostlers mit einem Finder der besonderen Art. Bezieher der Morgenpost werden sich an die Begebenheit erinnern: Es war sehr heiß und das Autodach sehr flach. Der Autor verwechselte es mit einer Ablage, vergaß dort für einen Moment seine Brieftasche und fuhr los. Mario Haar aus Aigen im Ennstal, das ist dort, wo die Hubschrauber zu Hause sind, war mit dem Auto im Ausseerland unterwegs, als ihm auf der Höhe von Pürgg ein Geldschein entgegenflog, was nicht alle Tage vorkommt. Er fuhr zurück, stieg aus, entdeckte die Geldtasche auf der Straße, sammelte ein, was er vorfand und fuhr damit eine halbe Stunde nach Liezen in die Regionalredaktion. Dort ließ er den Inhalt der Brieftasche fotografieren, um sicherzustellen, ob alles da sei. Als sich herausstellte, dass noch zwei Kreditkarten abgängig sind, fuhr Mario Haar zurück an den Fundort, entdeckte an der Straßenböschung die fehlenden Karten und brachte sie zurück nach Liezen.



Herr Haar wollte keinen Finderlohn. Er wollte auch kein Essen im famosen Gasthaus Krenn in Pürgg (hinfahren!!) und auch keinen Siegerwein von der Weinkost auf dem Pogusch. Wenn er denn einen Wunsch äußern dürfe, dann den: Er und sein Sohn Alexander seien Technik-Freaks. Der HTL-Schüler sei erst vor kurzem als Drittplatzierter von einer Robotic-Olympiade in Australien heimgekehrt. Einmal die neue Druckmaschine der Styria zu Gesicht bekommen, auf der die Kleine Zeitung gedruckt wird, das wäre was. Gestern war es soweit. Der beste Freund von Mario Haar, Christian Huber aus Schladming, war mit von der Partie. Wir trafen uns im Newsroom. Dort bastelten wir gerade an zwei Entwürfen für die heutige Titelseite. Der Aufmacher: Manfred Prischings vernichtendes Zustandsbild über die Erosion des politischen Anstands. Die These: ohne ein Minimum an Konsens, Respekt und Wahrhaftigkeit gehe es nicht. So werde Demokratie ruiniert. Wir hatten zwei Aufmacher-Varianten vorbereitet, dazu ein Foto vom Parlament mit der umgestürzten Pallas Athene, die für die österreichische Innenpolitik nichts kann: „Die tugendfreie Politik“ und „Vom Verlust des politischen Anstands“. Die Gäste aus dem Ennstal studierten im gläsernen Käfig des Chefredakteurs die Layout-Ausdrucke. Sie entschieden sich für Variante zwei: „Klarer, direkter, zupackender.“ Die andere Version mit dem Attribut „tugendfrei“ als Wortspiel (jugendfrei): „Nett, aber zu verspielt“. Die Abendkonferenz schloss sich dem Ennstaler Kreis mit großer Mehrheit an.



Herr Haar bekam beide Entwürfe als Souvenir überreicht. Er lauschte im Gehen noch kurz Michael Jungwirth auf dem Video-Schirm, der mit seinem Online-Kommentar über die zerbröselte Message Control die meisten Zugriffe am gestrigen Tag für sich verbuchen konnte, ehe es weiterging zur Styria-Druckerei nach Messendorf bei Graz: im Papierlager wurde mit einem blitzenden Schlachtmesser gerade die Stirnseite einer mächtigen Papierrolle aufgeschlitzt. Ein kurzer Stich, den Rest der Enthäutung besorgte die maschinelle Drehung. Eine Rolle wiegt zarte 1,7 Tonnen und ist knapp zwei Meter breit. 23 werden davon für eine einzelne Ausgabe der Kleinen Zeitung, nur die steirische, benötigt. Von Roboterarmen eskortiert, wurden sie auf Schienen zur Druckmaschine geleitet. 23 mal 1,7 Tonnen Nacht für Nacht: So schwergewichtig ist noch immer Print. Als gegen elf das Ennstal mit dem späten Kracher Rapid gegen Salzburg als erste Region angedruckt wurde, war Mario Haar mit seinem Sohn und seinem Freund schon wieder daheim. Sie hätten nichts dagegen, öfter Brieftaschen von Chefredakteuren besitzerlos auf der Straße liegen zu sehen, sagten sie scherzend zum Abschied und dankten. Heute brechen die Technik-Freaks aus Aigen erneut auf: In der Schweiz besuchen sie ein Kernkraftwerk, Belohnung für Alexanders Bronze in Robotic.