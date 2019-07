Facebook

Heute schreibe ich mit einer Träne im Knopfloch. Einer meiner höchstgeschätzten Kollegen verabschiedet sich am kommenden Mittwoch in die Pension: Doktor Peter Klein, Programmchef des Radiosenders Ö 1. Mehr darüber später.



Zu meinem Erstaunen kennen etliche meiner Freunde dieses Programm kaum, was überaus bedauerlich ist. Ich versteige mich sogar zu der Behauptung, dass Ö 1 das wichtigste Medium dieses Landes ist.

Wer Ö 1 hört, dem tun sich Welten auf. Zumal es immer noch Leute gibt, die Ö 1 für einen Konzertsender halten, im Folgenden ein paar Beispiele.

Das „Radiokolleg“ mit seinen exzellent ausgearbeiteten Themen hat ohne Zweifel einen höheren Allgemeinbildungseffekt als alle Volkshochschulen zusammen.



Im samstägigen „Diagonal“ gönnt man sich satte zwei Stunden, um eine Stadt, ein Phänomen o. Ä. auszuleuchten. Wer sonntags „Ambiente“ hört, lernt, auf ganz spezielle Art zu reisen. Die Sendung „Im Gespräch“ zählt zum Feinsten, was auf dem Interviewsektor zu haben ist. Freitags, in „Kontext“ wiederum, wird man kompetent beraten, welche Sachbücher zu lesen sich lohnt.



Zu meinen absoluten Lieblingen zählen die Miniaturen „Vom Leben der Natur“, „Digital leben“, „Wissen aktuell“ und „Betrifft Geschichte“.

All das fein eingebettet in die Musik von Christian Muthspiel, die selbst hart gesottene Ö-1-Nostalgiker über das Verklingen von Werner Pirchners legendären Signations tröstet.



Vor knapp einem Jahr hat Peter Klein Ö 1 total uneitel mit größter Behutsamkeit und Eleganz reformiert. Das hält wieder ein paar Jahre und darf als sein Denkmal gelten. Ich wiederum kann Ihnen nur raten: Hören Sie Ö 1. Das macht klug und glücklich.