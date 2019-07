Facebook

Fahrer verschrecken

Inzwischen weiß ich, dass das eine Erfahrung ist, die ich mit vielen Landkindern teile: Man wird von den Eltern das erste Mal mit in die Stadt genommen und kriegt vor lauter „Sgot! Sgot! Sgot!“-Sagen kaum noch Luft, weil man stur sein Benimmwissen umsetzt: Auf der Straße wird jeder gegrüßt. Voll einfach beim Dreiradfahren zwischen Heuwiesen und Kukuruzäckern, deutlich strapaziöser beim Einsteigen in eine voll besetzte Straßenbahn.



Man gewöhnt sich das dann eh rasch ab; überhaupt wurden meine Sitten mit der Übersiedelung in den Urbanraum rasch robuster. Eine Zeit lang war ich nur mit Menschen befreundet, die sich ihre gute Erziehung auf keinen Fall anmerken lassen wollten; inzwischen erziehen die meisten von ihnen selber Kinder und haben es ganz gern, wenn die sich benehmen können.