Frauen ticken in vielen Dingen des Alltags anders als Männer. So wollen sie am Wochenende immer irgendwelche Sachen machen. Meine Frau zum Beispiel kann sich stundenlang in Gärtnereien oder riesigen Hallen jenes Möbelhauses aufhalten, das mit mir per Du ist und aus dessen reichhaltigem Sortiment viele gute Freunde in unserem Haus stehen, Sven und Ivar etwa. Derzeit hat es Astrid auf Mastholmen und Finntorp abgesehen, zwei Sessel für den Wintergarten.



Früher, als es noch keine Filiale in Graz gab, fuhren wir oft nach Vösendorf mit den Kindern, die es dort lustig hatten und einander in einem Käfig mit bunten Bällen bewarfen. Zum Abschluss gab es immer faschierte Fleischbällchen und Himbeerschnitten.



Meine Kinder sind nun (leider) in einem Alter, in dem sie sich nicht mehr in Plastikbällen wälzen wollen, und auch die Himbeerschnitte hat ihren Reiz verloren, seit sie sich vegan ernähren.