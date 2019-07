Facebook

Es ist eines der Modeworte unserer Zeit und per se wertfrei: Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot der Stunde. Weil Privatsender bei diesem wichtigen Thema nicht nachstehen wollen, stellt sich RTL seit Jahren in den Dienst der Sache und macht aus Müll – ja, was eigentlich? Der Umweg über das Englische hilft bei der Verschleierung des Offensichtlichen: „Trash-Format“ heißt das dann beschönigend.