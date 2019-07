Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Boris Johnson © (c) APA/AFP/LEON NEAL

Da ist er. Seine Partei hat ihn gewählt. Heute soll er zum Premierminister gekürt werden. Boris Johnson wird der 55. Regierungschef in der britischen Geschichte sein. Mit genau zwei Dritteln der Stimmen seiner Partei hat er zwar nicht ganz das Ergebnis seines Vorvorgängers und Eton-Mitschülers David Cameron erreicht, der es seinerzeit auf 68 Prozent brachte. Das wird ihn wurmen. Aber klar war das Ergebnis natürlich. Seine Parteifreunde ließen keinen Zweifel daran, wen sie in der Downing Street No. 10 sehen wollten, in dieser bewegten Zeit.