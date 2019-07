Facebook

Es ist erst eine Hitzewelle her, dass uns ein besorgter Leser seine Gedanken zugesandt hat. Er mahnte, Medien – auch wir – hätten den richtigen Zugang zum Thema Hitze noch nicht gefunden. Man könne doch nicht Hitzeberichte mit lebenslustigen Sommerfotos garnieren. Auch sei es fehl am Platz, in Schlagzeilen Hitzerekorde purzeln lassen. So als gäbe es den Ehrentitel „Hitzepol“, um den zu wetteifern es

sich lohnte. Ein Rekord sei doch etwas Positives, nichts (Er-)Drückendes.