Immergrüner Kunstrasen steht vor gravierenden Einschnitten © Markus Traussnig

In den 1990ern war Mikro in Mode. Mikrobikini, Mikrowelle, Microsoft. Vermutlich dachten damals einige, dass Mikroplastik dieser Aufzählung angehören sollte. Heutzutage würde man das Wort und all seine Tonnen, die die Weltmeere verschmutzen, gerne verbannen.