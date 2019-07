Theresa Mays Zeit in No 10 Downing Street ist abgelaufen. Es ist ihr nicht gelungen, das Vereinigte Königreich aus der EU zu führen.

Theresa May muss von Downing Street no 10 scheiden © (c) AP (Stefan Rousseau)

Wenn sich am Mittwoch die Tür zu No 10 Downing Street hinter Theresa May schließt, wird es ein ganz besonders bitterer Abschied werden. Keine nennenswerten Erfolge verbinden sich mit den drei Jahren ihrer Amtszeit als Premierministerin. Stattdessen präsentiert sich Großbritannien heute gespaltener denn je und als auf der politischen Bühne geradezu gelähmt.