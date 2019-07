Facebook

Man kann die jüngste Ibiza-Kabale mit Humor betrachten: Ausgerechnet in jenen Tagen, in denen das Ibiza-Video drohte, die türkis-blaue Regierung zu sprengen, geriet ein Mitarbeiter im ÖVP-geführten Kanzleramt in Panik.