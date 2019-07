Facebook

Das Bild von Moritz Bleibtreu, gepostet auf Instagram. © Instagram

Kürzlich postete Schauspieler Moritz Bleibtreu ein Foto auf Instagram, das zwei auf einer Wäscheleine aufgehängte Oktopusse zeigt. Etwas, was man in Griechenland dauernd zu sehen bekommt. Die Tiere werden vor der Zubereitung üblicherweise zum Trocknen in die Sonne gehängt.

Weil wir aber im Zeitalter der Empörten leben, bekam Bleibtreu für den harmlosen Urlaubsschnappschuss einen Shitstorm ab. Gut, vielleicht halten manche den Verzehr von Oktopussen für ein Vergehen, vielleicht kennt das Instagrampublikum die Gebräuchlichkeit nicht und vermutete Quälerei und dass die Tiere noch leben. Soll sein.

Das Dämliche passiert an anderer Stelle: Im digitalen Raum, der solche Nullmeldungen kolportiert. Selbst einem einst stolzen Vorzeigemedium wie dem Stern war die Nichtigkeit ein Bericht wert. Der Tintenfischalarm vom Juli 2019: vielleicht Produkt des Sommerlochs, vielleicht aber Produkt unserer Verdummung.