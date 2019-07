Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn sich Recep Tayyip Erdoan etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt er selten davon ab. Ende 2017 bestellte er in Moskau Luftabwehrsysteme. Einsprüche des Nato-Partners USA, die in den russischen Raketen eine Gefahr für die ebenfalls von der Türkei bestellten amerikanischen Tarnkappenbomber F-35 sehen, bewirkten nichts. Während jetzt die ersten Waffenlieferungen aus Russland in Anatolien eintreffen, ziehen die USA Konsequenzen: Die Türkei wird aus dem F-35-Programm geworfen, die Flugzeuge werden nicht geliefert. Damit müssen die türkischen Streitkräfte auf jene Jets verzichten, die das Rückgrat ihrer Luftflotte bilden sollten.