Vor einigen Wochen befasste ich mich in der Kolumne „Wer kommt denn da?“ mit dem Umstand, dass viele Erwachsene mit einem Baby in einer sehr kindlichen Sprache kommunizieren. Auch ich. Mit hoher Stimme sage ich etwa: „Schau, Schatzi, was das Hundi für ein lustiges Schwanzi hat.“



Nun gibt es aber auch Großeltern, die sich nicht dieser kindischen Diktion befleißigen, wie mir Birgit B. aus Graz in einem Mail mitteilte: „Meine Mutter ging mit meinem Vierjährigen spazieren. Da kam eine Dame mit einem Dackel. Darauf die Omi: ‚Schau, Peter, was für ein lieber Rauhaardackel.‘ Peter, ganz brav: ‚Ja, Omi.‘ Sie gehen weiter. Peter, nach einiger Zeit und wahrscheinlich einigem Überlegen, ob die Omi sich im Tierreich doch nicht so gut auskennt: ‚Du, Omi, aber ich glaub, das war ein Hund!‘“