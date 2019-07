Facebook

In Frankreich mögen Minister über Hummer- und Champagnerpartys stolpern, aber wahrer Luxus schaut heutzutage anders aus. Geht es nach Ratgebern und Hochglanzmagazinen, ist das fernab der Zivilisation irgendwo im Taka-Tuka-Land. Aber es gibt noch eine andere Form von Luxus, die erstaunlicherweise um sich greift: Mit dem Fahrrad am Gehsteig gegen die Einbahn fahren, mit dem Auto vor dem Gehsteig nicht mehr stehen bleiben und ein bisschen an die Fußgänger heranrollen oder so nebenbei Pflanzen in Grünanlagen und Parks ausreißen.