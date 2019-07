Facebook

Der Sommer wäre im Prinzip eine ganz passable Jahreszeit. Es ist lauschig warm, die Leute sind besser gelaunt als im Winter – Einschub: Das kann auch ein Nachteil sein, sie reden mehr, länger und oft ohne Punkt und Beistrich – die Natur schießt ins Kraut, das Kraut schießt in die Luft. Wäre alles toll, würde es den Sommerhit nicht geben. Ein künstliches Konstrukt, das es in der Natur grundsätzlich und in der Natur des Menschen schon gar nicht gibt – und deshalb hat er ihn wohl auch erfunden. Überall Gedudel, Getöns und schwingende Hüften.