Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entlassung und Ernennung der Verteidigungsministerin © (c) APA/dpa/Michael Kappeler

Die Gorch Fock war einst das stolze Flaggschiff der deutschen Marine. Das als Bark getakelte Segelschulschiff steht seit dem Stapellauf 1958 im Dienst der Bundeswehr, dient aber inzwischen vor allem als Sinnbild für die pannenbehaftete Armee des nördlichen Nachbarn. Flugzeuge, die nicht fliegen, Hubschrauber, die nicht landen, Gewehre, die ihr Ziel verfehlen, Panzer, in die es hineinregnet. Nicht alle, aber doch etliche Pannen im Ministerium muss sich Ursula von der Leyen anlasten lassen.

Die erste Chefin an der Spitze des Verteidigungsministeriums trägt nicht allein die Verantwortung für den desolaten Zustand der Ausrüstung, hat aber mit einer Reihe von unglücklichen Entscheidungen das Bild einer nur bedingt einsatzfähigen Truppe noch verstärkt. Sie übergibt kein geordnetes Haus an ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die dürfte damit vor einer unlösbaren Aufgabe stehen in den maximal verbleibenden zwei Jahren bis zum Legislaturende – in einem Amt, das ohnehin schon seit Jahren kaum taugt, an die Spitze der Beliebtheitsskala zu rücken.