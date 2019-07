Facebook

Denkbar knapp, mit nur neun Stimmen über der erforderlichen Mehrheit, hat es Ursula von der Leyen geschafft. Sie wird die neue Präsidentin der EU-Kommission, ist die erste Frau und erstmals seit 60 Jahren jemand aus Deutschland in dieser höchsten EU-Funktion sein. Sie übernimmt die Agenden vom Luxemburger Jean-Claude Juncker am 1. November. Ihre flammende Rede hätte den Ausschlag gegeben, meint unser EU-Korrespondent Andreas Lieb. Er ist unser "Seismograph" auf dem EU-Parkett. Als die Abstimmung im EU-Parlament, das gestern in Straßburg tagte, begann, hatte Kollege Lieb seinen heutigen Leitartikel zur Hälfte schon geschrieben. "Mutig", fanden wir in der Redaktionskonferenz. Denn alles neu zu schreiben, wäre nicht nur sehr viel Mehr-Arbeit gewesen, sondern zeitlich auch sehr knapp - um 22.00 Uhr winkte der Redaktionsschluss. Doch Kollege Lieb hatte die letzten zwei Wochen, die für Ursula von der Leyen "definitiv die intensivsten" ihres politischen Lebens waren, ebenso intensiv verfolgt und vor allem im gestrigen großen EU-Parlamentstag jede Tonlage registriert. Auch wenn man jetzt das Wahlergebnis kennt, ist es spannend, den Online-Blog von Andreas Lieb auf unseren Digital-Portalen nachzulesen.