Margit Kraker © APA/Herbert Pfarrhofer

Guten Morgen!

Der Morgenpostler kennt und schätzt Margit Kraker seit vielen Jahren. Als die Bürochefin des damaligen stellvertretenden steirischen Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer zur Leiterin des Landesrechnungshofes bestellt wurde, kritisierte dies der Morgenpostler in der Zeitung scharf und schroff. Die Morgenpost war damals noch kein digitaler Versand im Morgengrauen, sondern eine Print-Kolumne. Man durfte sie ausgeschlafen am Vortag schreiben, obwohl sie „Aufwecker“ heißt. Vom Vorzimmer der politischen Macht direkt zur Kontrolle der Macht, das gehe nicht, schrieb der Weckdienst, das sei ein zivilisatorischer Verstoß gegen alle Gebote der Hygiene.



Der Kommentar, der wie ein Donnerschlag daherkam, hat das Verhältnis zwischen dem Morgenpostler und der Kontrollorin auf eine harte Probe gestellt. Margit Kraker fühlte sich persönlich angegriffen und vorverurteilt, weil ihr, wie sie in einem späteren Treffen in Graz bekannte, die Chance genommen worden sei zu beweisen, wie sie als Juristin Unabhängigkeit buchstabiere und lebe. Um es kurz zu machen: Sie tat es auf untadelige Art und Weise und mit jener Unerschrockenheit und stillen Souveränität, mit der sie seit zwei Jahren das Präsidentenamt des Bundesrechnungshofes ausübt. Sie hat sich von ihrer politischen Herkunft radikal emanzipiert. Kraker lässt sich weder vereinnahmen noch unter ein Dirigat stellen. Sie fühlt sich dem Amt verpflichtet und darüberhinaus niemandem.



Wenn wer das zu spüren bekommen hat, dann die türkisen Machthaber in der Regierung. Als sie wieder einmal Opfer ihrer Marketing-Verliebtheit wurden und bei der Präsentation der Kassen-Fusion von einer Einspar-Milliarde schwadronierten, fuhr die Präsidentin den Lackierern in die Parade und enttarnte das Versprechen als substanzbefreit. Es war nicht das erste Mal. Margit Kraker war, wenn es sein musste, in ihrer unprätentiösen Furchtlosigkeit die wirkungsvollere geistige Opposition als die größte Oppositionspartei. Eine ähnliche Unbeugsamkeit hatte zuvor Josef Moser an den Tag gelegt. Der saß auf einem ÖVP-Ticket und brachte Hermann Schützenhöfer mit einem vernichtenden Prüfbericht über die Schi-WM in Schladming zur Weißglut und den ranghöchsten Kontrollor in die Nähe eines Einreiseverbots.



Das Verächtlichmachen der staatlichen Prüfer durch SPÖ und FPÖ lässt sich vor diesem Hintergrund nur als „abgrundtiefe Sauerei“ klassifizieren. Sie diskreditierten die prüfenden Beamten und deren untadelige Chefin als willfährige Marionetten der Macht. Mit dieser Verleumdung wurde den staatlichen Kontrolloren gleichsam das Recht abgesprochen, Einschau in die Bücher der Parteien zu nehmen. Das war eine bodenlose Frechheit, die an der SPÖ noch lange haften bleiben wird. Die Entgleisung war ungehörig gegenüber den Beamten, gegenüber der rechtsstaatlichen Institution an sich und gegenüber der Präsidentin. Wenn etwas klaglos als vorbildliche Konstante funktioniert in dieser Republik, dann ist es der Rechnungshof.



Der Morgenpostler bedauert die Gnadenlosigkeit der seinerzeitigen Kolumne heute noch. Er leistet Abbitte.



Einen schönen, wachen Sommertag wünscht

Hubert Patterer