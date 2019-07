Facebook

© APA/dpa/Josef Reisner

Der Versuch, die Straße im Ort zu überqueren, wird zur Geduldsprobe oder zum Spießrutenlauf. Für Einsatzfahrzeuge gibt es kein Durchkommen und die Immissionsmeßstellen schlagen wie wild aus. Ein Bild, das sich in weiten Teilen Tirols seit Jahren in der Hauptreisezeit bietet. Deshalb dreht das Land an der Verkehrsschraube, hat für Transitreisende für die Wochenenden bis Mitte September Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz nach Autobahnausfahrten, sowie Blockabfertigungen für Lkw verfügt. Salzburg hat nachgezogen und für die kommenden sechs Reisewochenenden nahezu alle Autobahnabfahrten auf der Tauernautobahn für den Durchzugsurlauberverkehr gesperrt, um die angrenzenden Ortschaften zu entlasten.