Carola Rackete, die Kapitänin der Menschlichkeit, hat ihre Flüchtlinge in Lampedusa in Sicherheit gebracht. Ein zweites Rettungsschiff folgte am Wochenende. Und wieder lässt Italiens Innenminister wissen, was er davon hält. Beihilfe zur illegalen Einwanderung nennt er die Rettungen und er will jetzt die Strafen auf eine Million Euro erhöhen. Im Gegensatz dazu vergleichen andere die Retter mit jenen, die im Dritten Reich Juden geholfen haben. Was ihnen wiederum den Vorwurf einbringt, dass falsche Vergleiche nichts anderes als Lügen seien. Denn Menschen, die Juden versteckten, haben ihr Leben riskiert. Was auf Rackete & Co wohl nicht zutrifft.