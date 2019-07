Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fast scheint es, als ob Donald Trump immer sein Fett abbekäme, egal was er macht. Da feierte der Präsident, der seinen Hang zum Martialischen noch nie versteckt hat, diesmal den Unabhängigkeitstag mit militärischem Gepränge. Panzer fuhren auf und die Luftwaffe donnerte über das Lincoln Memorial. Zugegeben, in den USA blieb das Militär bisher am Nationalfeiertag in den Kasernen.