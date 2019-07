Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Immer erstaunlich, was Menschen so auf Wikipedia suchen. In den letzten Tagen – und man glaubt es kaum – war es „Formelsammlung Trigonometrie“. Allein vergangenen Mittwoch haben 475.000 Menschen die Seite aufgerufen. Vielleicht ist es ein neuer Trend, der um sich greift: rechnen. Klingt auch super exotisch: Warum nicht ohne schulischen Zwang und mit viel Elan in der Freizeit eine Handvoll Rechnungen lösen?



Sich mit Sinus und Cosinus den Sonntagnachmittag vertreiben, ganz zärtlich die Schönheit von Doppelwinkelfunktionen bewundern und danach mit viel Elan die Mollweideschen Formeln zum Einsatz bringen. Ach Pythagoras, mein Augenstern! Vielleicht stellen wir zur Eingewöhnung doch eine leichtere Rechnung an: Wie lange dauert diese Arbeitswoche noch? Vier Tage. Das lässt sich an einer Hand abzählen und beweist einmal mehr die Theorie, dass man Mathematik im Handumdrehen lernen kann.