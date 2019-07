Facebook

© Freer - stock.adobe.com (HongZhi Luo)

Man kann vortrefflich über Politik und das Wetter debattieren, aber gehaltvoller sind Debatten über Eis. Wer glaubt, dass es in der Politik Lagerdenken gibt, der hat noch nie eine Diskussion über Eis aus den 80er-Jahren geführt. Es beginnt mit einer Grundsatzfrage und hört nie mehr auf: Team Schöller oder Eskimo? Nogger oder Rumfass? Plattfuß oder lieber Calippo? Und wenn Letzterer, doch lieber Cola oder Limone und lieber lutschen oder doch beißen und kommt der Eisblitz im Kopf bei eher früher oder später?



Und wie hält man es mit Twinni? Durchreißen und teilen oder doch alleine essen? Orange oder grün und isst man zuerst die Schokolade weg oder beides gemeinsam? Und irgendwann wird die vermutlich alles entscheidende Frage gestellt: Milch-Flip oder Brickerl? Zumindest eine Erkenntnis bleibt am Ende des Tages übrig: Cornetto wird man so sicher keiner, aber vom Magnum kann man eh nie genug haben.