Wie man Birnen holt

Warum ist es ein Naturgesetz, dass immer die letzte Himbeere, die man vom Strauch pflückt, nach Stinkwanze schmeckt? Es ist widerlich und verdirbt einem die Freude am Obstdiebstahl. Dabei ist es so ein schönes Hobby.



An meinem Zaun beobachtete ich früher zur Birnenzeit regelmäßig einen älteren Herrn. Ich sah ihn immer nur in Anzug und Hut (Typ Altbauer im Sonntagsstaat), so reckte er sich am Maschendraht hoch und bediente sich. Ich ließ ihn; waren ja nur ein paar Birnen, die über den Zaun hingen, und dass Diebsgut aus dem Nachbarsgarten immer am besten schmeckt, weiß ja jeder, der in seinem Leben einmal ein Kind war. So ging das jahrelang.



Als aber eines Tages die Gartentür offen stand, kam er ungefragt herein und stopfte sich die Taschen voll. Darauf entspann sich folgender Dialog. Ich (zufällig um die Ecke biegend): „Ja saggamal, was machen Sie denn da?“ – Er: „Birnen holen.“ Noch immer gefällt mir die Geradlinigkeit dieser Antwort, gerade weil sie die Eigentumsverhältnisse so hübsch ausgeklammert lässt. Er brauchte Birnen, also holte er sich welche.

Ich habe ihm dann eher nachdrücklich auseinandergesetzt, was geht und was nicht: Zaun ja, Garten nein.