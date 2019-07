Facebook

Meine Frau hat eine große Leidenschaft – Pflanzen aller Art. Schon in unserem alten Haus gab es in unserem winzigen Garten zwei Kräuterbeete, eine Rabatte mit Erdbeeren und zwei reich tragende Isabella-Trauben an der Hausmauer. Ihr ganzer Stolz aber waren die Rosenstöcke, von denen einer das Eingangstor überwucherte, vier weitere eine kleine Sitzgruppe umrahmten.



Als wir Eltern vor zwei Jahren in das geerbte Haus zogen, das Astrids Vorfahren seit mehr als 100 Jahren bewohnten, lag der dortige Garten brach, da die alten Tanten seine Pflege einem rechtschaffen unmotivierten Gärtner überlassen hatten.



Lediglich einige uralte Rosen fristeten ein kümmerliches Dasein und ein Essigbaum, der das Schlafzimmer zur Gänze verdunkelte, dafür aber seine mähtechnisch problematischen Triebe über die halbe Wiese wachsen ließ. Es vergingen nur wenige Wochen, bis verholzte Büsche gerodet, Unkrautreservate entwurzelt und frische Erdmassen ausgebracht waren.