Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kulmer

Manche hätten es den Kärntner Katholiken gar nicht zugetraut, dass sie in Richtung Kirchenhierarchien in Rom und Wien so kraftvoll und unmissverstänlich aufbegehren. So nicht! tönt es aus der gallischen Diözese. Was war das für ein noch nie dagewesener Protest von über 500 Leuten. Und das im Dom zu Klagenfurt, also der Bischofskirche! Der Protest galt der Abberufung von Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger (der gefeiert wurde wie ein Popstar), der Einsetzung eines Apostolischen Administrators aber auch „der Vertuschung der Causa Bischof Alois Schwarz“, wie es offiziell hieß.