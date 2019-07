Facebook

Mit Kompromisslösungen lassen sich keine Schönheitswettbewerbe gewinnen. Das trifft auch auf Europas neue Führungsequipe zu.

Sieht man vom wirklich erfreulichen Novum ab, dass mit Ursula von der Leyen zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde stehen soll, regiert hier das Mittelmaß: Von der Leyen war in Berlin als Verteidigungsministerin angezählt, der als Ratspräsident vorgesehene Charles Michel agierte als belgischer Premier eher glücklos und Josep Borrell, der designierte Außenbeauftragte, ist ein farbloser Technokrat, der seinen politischen Zenit längst überschritten hat. Einzig IWF-Chefin Französin Christine Lagarde, die als EZB-Präsidentin nominiert ist, ragt da als durchsetzungsstarke Vollblutpolitikerin heraus.

Alles in allem ist es ein personelles Tableau, das bestenfalls als Zeichen von Kontinuität, nicht aber als Signal politischer Erneuerung durchgeht. Aber es ist eben der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Staats- und Regierungschefs eines von tiefen Gräben durchzogenen Europa einigen konnten.

Noch ist freilich alles in der Schwebe. Im Europaparlament, das den Deal billigen muss, ist der Zorn darüber groß, dass gleich beide europäischen Spitzenkandidaten, der Christdemokrat Manfred Weber und der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans bei der Neubesetzung von Europas wichtigster Personalie durchfielen.

Aber worüber empören sich die Parlamentarier eigentlich? Kühl besehen, haben Europas Regierende sich nur ihr im Vertrag von Lissabon verbrieftes Vorschlagsrecht zurückgeholt, das die Abgeordneten vor der Europawahl 2014 an sich zogen. Damals ging der vom Möchtegernkommissionschef Martin Schulz über die europäischen Parteienfamilien orchestrierte Coup durch, weil der Rat mit Jean-Claude Juncker einen der Seinen auf den Schild hob.

Doch das Spitzenkandidatensystem hat sich als politischer Rohrkrepierer erwiesen. Als klassisches Instrument der nationalen parlamentarischen Demokratie lässt es sich nicht mir nichts dir nichts auf ein so kompliziertes Gebilde sui generis wie die EU umlegen. Weder ist der Kommissionspräsident ein Regierungschef, noch kann sich die Straßburger Kammer, auch wenn sie das gern von sich behauptet, auf eine gesamteuropäische Öffentlichkeit stützen.

Oder glauben die Abgeordneten, die von Wählertäuschung reden, allen Ernstes, dass etwa ein Bauer in den Rhodopen bei der Europawahl für die Partei des bulgarischen Premiers Bojko Borissow stimmte, weil er Manfred Weber an die Spitze der Kommission hieven wollte?

Das Europaparlament wäre gut beraten, das Scheitern des Spitzenkandidatenprinzips nicht zum Casus Belli mit dem Rat zu machen. Eine institutionelle Krise ist das Letzte, was die EU in trüben Zeiten wie diesen benötigt. So bitter es für die Volksvertretung in Straßburg ist. Sie wurde letztlich Opfer der krassen eigenen Selbstüberschätzung, 28 machtbewussten Nationalstaaten ihren Willen aufzwingen zu wollen.